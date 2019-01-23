Yeni Malatyaspor zorlandı ama kazandı! Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Bodrumspor skoru koruyamadı Ev sahibi ekip 61. dakikada Göksu'nun golüyle 1-0 öne geçti. 79'da sahne alan Barış Alıcı durumu 1-1'e getirdi. Ömer Şişmanoğlu'nun 87'de attığı gol ise skoru belirledi. Böylece ilk maçın ardından rövanşta da rakibine üstünlük kuran konuk ekip çeyrek finale yükseldi.

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