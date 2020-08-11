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Spor

Yeni Malatyaspor yönetimine "değişim" çağrısı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: - "Malatya kamuoyunun, yönetimin istifa etmesi noktasında yoğun baskıları var" - "Bundan sonraki karar Yeni Malatyaspor yönetiminindir"

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:26:23 -
Yeni Malatyaspor yönetimine "değişim" çağrısı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Malatyaspor Kulübü yönetiminin istifa etmesi noktasında kentte beklenti olduğunu söyledi.

Gürkan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in geçmişte çok büyük emekler vererek, şehre ve takıma önemli hizmetler sunduğunu ifade etti.

Geçen sezonun ikinci yarısında takımda adeta hatalar zincirinin birbiri ardına geldiğini aktaran Gürkan, "Teknik heyetin değişmesi, tekrar değişmesi, futbolcuların satılmış olması, var olan futbolculardaki sahaya çıkmama eğilimi şeklindeki disiplinsizliğin olması, yönetimin yaptırım noktasında zayıf kalması hatalardan bazılarıydı. Bunun sonucu olarak Yeni Malatyaspor'umuzun ligde düşmesi kaçınılmaz oldu. İkinci yarıda kentimizin yöneticileriyle kulüp yönetimi bir araya geldik ve Malatya kamuoyundaki yönetimin istifa etmesi yönündeki beklentiyi görüştük. Ancak 'Dere geçilirken, at değiştirilmez' diyerek, bu anlamda olan şimşekleri üzerimize çektik. Sonuçta haklı çıktılar ama bizim de ikinci bir alternatifimiz yoktu." ifadelerini kullandı.

Gelinen süreçte Malatya'da oluşan beklentiye cevap verilmesi gerektiğini anlatan Gürkan, "Malatya kamuoyunun, yönetimin istifa etmesi noktasında yoğun baskıları var." dedi.

Geçtiğimiz günlerde kulüp başkanı Adil Gevrek ile görüştüğünü ve kentteki istifa beklentilerini kendisine bildirdiğini anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Milletvekillerimiz Bülent Tüfenkci, Veli Ağbaba, Mehmet Fendoğlu ile de görüştük ve hepsinin ortak fikri Yeni Malatyaspor'da bir kan değişikliğinin uygun olacağı yönünde. Bundan sonraki karar Yeni Malatyaspor yönetiminindir. Buradaki talebimiz Malatya'da bir kan değişikliğinin olması ve yeni bir yönetimle devam edilmesinin daha uygun olacağını kulübün mevcut yönetimine de uygun lisanla ifade ettik."

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