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Spor Yeni Malatyaspor, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
Spor

Yeni Malatyaspor, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:19:08 -
Yeni Malatyaspor, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 4 de beraberlik sonucuyla 13 puanı bulunan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında deplasmanda ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Yeni Malatyaspor'da sakatlığı süren Jody Lukoki ve Wallace Fortuna dos Santos dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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