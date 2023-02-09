Yeni Malatyaspor ve Hatayspor ligden çekiliyor mu? İşte cevabı...

Yeni Malatyaspor ve Atakaş Hatayspor, tüm hakları saklı kalmak kaydıyla liglerden çekilmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunacağı iddia edildi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde büyük yara alan iki ilin kulübü, kendi içlerinde yaptıkları değerlendirmeyle bu kanıya vardı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde en çok etkilenen illerden olan Malatya ve Hatay'da takımlar harekete geçti. Süper Lig'de bulunan Yeni Malatyaspor ve Atakaş Hatayspor, Süper Lig'den çekilmek için TFF'ye başvuruda bulunacağı iddia edildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Yeni Malatyaspor ve Atakaş Hatayspor, tüm hakları saklı kalmak kaydıyla liglerden çekilmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunacağı iddia edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'da enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber gelmişti. 28 yaşındaki kaleci Eyüp Ahmet Türkaslan’ın cansız bedeni enkaz altından çıkarılmıştı.

TFF'nin bu talebi kabul etmesi halinde, iki takım bu yılı oynanmamış sayacak ve önümüzdeki sene aynı ligden devam edecek.

Geçtiğimiz yıl Kastamonu'da meydana gelen selden dolayı tüm şehir büyük bir afet yaşamıştı. Bunu sebep gösteren Kastamonuspor Kulübü, 2021-22 sezonundan ligden çekilmişti. 2022-23 sezonunda Kastamonuspor ligde yarışmaya devam etmişti.

Özellikle yabancı futbolcuların ülkelerine dönme isteği iki kulübü harekete geçirdi. Bazı yerli futbolcuların da memleketlerine gitmek istemesi takımların elini kolunu bağladı.