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Yeni Malatyaspor transferde sürprizlere hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Transfer döneminin biteceği son gün ve son saate kadar her şey olabilir.

27 Ağustos 2019 Salı 14:01
Yeni Malatyaspor transferde sürprizlere hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Transfer döneminin biteceği son gün ve son saate kadar her şey olabilir. Tek gayemiz alternatifli, forma rekabetinin üst seviyede olduğu bir takım oluşturabilmek” dedi.


Sportif Direktör Ali Ravcı, takımdaki son durum ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzonspor maçında şansın yanlarında olmadığını belirten Ravcı, önlerindeki Alanyaspor maçını kazanarak bu kaybı telafi etmek istediklerini söyledi.



“Futbolumuz pozitif yönde seyrediyor”


Yeni Malatyaspor olarak ligde kendilerinden söz ettirmek istediklerini belirten Ravcı, “Bilindiği gibi sezona Avrupa maçlarıyla başladık. Oradan şanssız bir şekilde elendik. Daha sonra Başakşehir’i sahamızda iyi futbolla mağlup edip iyi bir başlangıç yaptık. Geçen hafta da deplasmanda Trabzonspor’a mağlup olduk. Burada bizi sevindiren nokta oynağımız her maçta da iyi futbol sergilememiz. Gerek Avrupa olsun, gerekse de Süper Lig olsun futbolumuz pozitif yönde seyrediyor. Bu da bizi ileriye daha umutlu bakmaya itiyor. İnşallah bu oyunumuz üstüne koyarak devam edecek. Bu hafta sahamızda oynamayacağımız zorlu bir Alanyaspor maçı var. Bu maçı kazanmaktan başka düşüncemiz yok.Taraftarımızın da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz” dedi.



“Son gün ve son saate kadar her şey olabilir”


Ravcı, transferdeki son durumla ilgili de konuşarak, şunları söyledi:


“Yönetimimizin ve teknik heyetimizin ortak görüşü doğrultusunda transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an için ilgilendiğimiz bölge, sol bek. Orayla ilgili bir isimle anlaştık da diyebilirim. Bunun dışında forvet bölgesine de bir oyuncu alma düşüncemiz var. Transfer döneminin biteceği son gün ve son saate kadar her şey olabilir. Tek gayemiz alternatifli, forma rekabetinin üst seviyede olduğu bir takım oluşturabilmek.”

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:01
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