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Yeni Malatyaspor, transfer dönemini hareketli geçirdi

- Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Malatya ekibi, yaz transfer döneminde kadrosuna 10 futbolcu katarken, 10 oyuncuyla da yollarını ayırdı- BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon istikrarlı performans ortaya koyan orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ve Beninli kaleci Fabien Farnolle ile de sözleşme yeniledi- Kulüp ikinci başkanı Selim Pilten: "Bütçemizi aşmadan, TFF ve UEFA kriterlerine uygun olacak şekilde transferlerimizi gerçekleştirdiğimize inanıyoruz"

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:10
Yeni Malatyaspor, transfer dönemini hareketli geçirdi


MALATYA (AA) - OKAN COŞKUN - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, yaz transfer döneminde kadrosuna 10 futbolcu dahil etti.

Ligde üçüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlı takım, transfer dönemini hareketli geçirdi.

Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getiren Malatya temsilcisi, kadrosunda da önemli değişikliklere imza attı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, yaz transfer döneminde kaleye Alanyaspor'dan Ufuk Ceylan ve Pendikspor'dan Murat Akşit, savunmaya Günay Afrika temsilcisi Kaizer Chiefs'ten Teenage Hadebe, İstiklal Mobilya Kayserispor'dan Sakıb Aytaç ve Le Havre'dan Özer Özdemir'i transfer etti.

Sarı-siyahlılar, orta sahaya ise Beşiktaş'tan Gökhan Töre, Konyaspor'dan Moryke Fofana, Empoli'den Afriyie Acquah, Esperance Tunis takımından Ghaylen Chaaleli, forvet hattına ise Konyaspor'dan Adis Jahovic'i renklerini bağladı.

Malatya temsilcisi geçen sezon kadrosunda bulunan Guilherme Costa Marques'i de İtalya'nın Benevento takımından 2020-2021'in sonuna kadar tekrar kiraladı.


- 10 futbolcuyla yollar ayrıldı


Geçen sezon sarı-siyahlı takımda forma giyen ve takıma önemli katkıları bulunan Daniel Aleksic ile yollar ayrıldı.

İsviçre Süper Lig takımlarından Saint Gallen'den transfer edilen ve gösterdiği performansla dikkati çeken 28 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, Yeni Malatyaspor'un 2018-2019 sezonunda attığı 47 golün 10'una imza atmıştı.

Takıma önemli katkıları bulunan ve sözleşmesi sona eren bir diğer isim Adem Büyük ise Galatasaray ile anlaştı.

Ertaç Özbir, Michael Pereira, Murat Akça, Ömer Şişmanoğlu, Bülent Cevahir, Sincere Seth ile de yollar ayrıldı. Kiralık futbolcular Aboubakar Kamara ve Barış Alıcı da takımlarına döndü.


- İki oyuncuya yeni sözleşme


BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon istikrarlı bir performans ortaya koyan 2 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.

Sarı-siyahlı ekip, orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ile 2, Beninli kaleci Fabien Farnolle ile de 1+1 yıllık yeni kontrat imzaladı.


- Erol Bulut gitti, Sergen Yalçın geldi


BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonu için teknik direktör değişikliğine de gitti.

Sarı-siyahlı takım, 2017-2018 sezonunun 7. haftası öncesinde teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getirmişti. Geçen sezona da aynı teknik adamla başlayan ve başarılı bir performans sergileyen sarı-siyahlı takım, 29. haftanın ardından Erol Bulut ile yollarını ayırmıştı.

Malatya temsilcisi, 2019-2020 sezonu için teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi.


- "Bütçemizi aşmadan transfer yaptık"


Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi.

Kadrolarını güçlendirmek adına güzel transferler yaptıklarına inandıklarını anlatan Pilten, şöyle devam etti:

"Transferleri son derece profesyonel bir süreçte ilerlettik. Adil Gevrek başkanlığında transfer komitemiz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştirdik. Transfer sürecinde gerek maddi gerek coğrafi konumlar nedeniyle bütün futbol takımlarının yaşadığı sorunları biz de yaşadık. Bütçemizi aşmadan, TFF ve UEFA kriterlerine uygun olacak şekilde transferlerimizi gerçekleştirdiğimize inanıyoruz."

Pilten, yeni transferlerin takıma iyi uyum sağladığını belirterek, ilerleyen süreçte bunun daha çok hissedileceğini ifade etti.

Yeni Malatyaspor'un başarısı için odaklandıklarını bildiren Pilten, bunun için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydetti.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:10
  1. BtcTurk Yeni Malatyaspor
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  3. Malatya
  4. Selim Pilten
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