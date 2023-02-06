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Spor Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural'dan deprem açıklaması: Perişan haldeyim
Spor

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural'dan deprem açıklaması: Perişan haldeyim

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, bölgede meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, "Bir tek ikinci kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan oradaydı. Eşini kurtarmışlar... Perişan haldeyim" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 15:44:00 -
Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural'dan deprem açıklaması: Perişan haldeyim

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremde enkaz altında kalanlar arasında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da olduğu öğrenilmişti. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Rizespor maçı sonrası takıma 2 gün izin vermiştim. Oyuncuların birçoğu Malatya'da değildi. Bir tek ikinci kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan oradaydı. Eşini kurtarmışlar... Perişan haldeyim." dedi.

Hala enkaz altında

7,7'lik deprem sonrası Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Türkaslan'ın eşi enkaz altından çıkarılırken, 28 yaşındaki file bekçisi için de yardım çalışmaları devam ediyor.

 

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