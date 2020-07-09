Yeni Malatyaspor, 'Rüzgarın Oğlu' ile sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 'Rüzgârın Oğlu' lakaplı Kongolu futbolcu Jody Lukoki ile sözleşme imzaladı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki Kongolu oyuncu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets’in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni Malatyaspor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets’in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.