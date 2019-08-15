Yeni Malatyaspor-Partizan

Yeni Malatyaspor-Partizan15 Ağustos 2019 Perşembe 19:06
MALATYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Yeni Malatyaspor ile Sırbistan temsilcisi Partizan arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Chris Kavanagh, Daniel Richard Cook, Neil Davies (İngiltere)
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Chaalali, Guilherme, Gökhan Töre, Bifouma, Jahovic
Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Starhinja Pavlovic, Urosevic, Asano, Zdjelar, Scekic, Tosic, Soumah, Sadiq
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