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Spor Yeni Malatyaspor maçı öncesi Galatasaray’dan flaş karar
Spor

Yeni Malatyaspor maçı öncesi Galatasaray’dan flaş karar

Fatih Terim öncülüğünde Galatasaray radikal karar aldı. Galatasaray, Cumartesi akşamı oynanacak Yeni Malatyaspor maçı öncesinde yarından itibaren kampa gireceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 13:39:00 -
Yeni Malatyaspor maçı öncesi Galatasaray’dan flaş karar

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Cumartesi akşamı oynanacak Yeni Malatyaspor maçı öncesinde yarından itibaren kampa gireceğini duyurdu.

Fatih Terim sezon başından bu yana kamp sistemini kullanmıyordu.

Deneyimli teknik adam, şampiyonluk düğümünün çözüleceği son haftada müsabakadan iki gün önce takımı kampa almaya karar verdi.

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