Yeni Malatyaspor: Ligden çekileceğiz!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem, Türkiye'yi yasa boğdu. Depremde kamuoyunun yakından tanıdığı birçok isim de hayatını kaybetti.

Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Ahmet Türkaslan da enkaz altında kalarak vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, deprem felaketi sebebi ile liglerin 1 hafta ertelendiğini açıklamıştı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ise, ligden çekileceğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, yönetim kurulu ile bir araya gelerek ligden çekilme kararı alacaklarını ifade etti.

Yaman, yaşanan süreci şöyle değerlendirdi:

Şu an futbolun zamanı değil. Binlerce insanımız göçük altında, aileleri yas tutuyor, haberlerini bekliyor, cenazesini gömüyor. Biz de futbol oynayacağız. Söz konusu değil böyle bir şey. Şu an net bir karar almadık ama futbol oynayamayacağız. Yönetim kurulunu topladıktan sonra ligden çekilme kararını alacağız.