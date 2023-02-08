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Gündem Yeni Malatyaspor: Ligden çekileceğiz!
Gündem

Yeni Malatyaspor: Ligden çekileceğiz!

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Spor Toto 1'inci Lig'deki temsilcisi Yeni Malatyaspor'dan, "Ligden çekileceğiz" açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 22:01:00 - 2023-02-08 22:38:06
Yeni Malatyaspor: Ligden çekileceğiz!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem, Türkiye'yi yasa boğdu. Depremde kamuoyunun yakından tanıdığı birçok isim de hayatını kaybetti.

Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Ahmet Türkaslan da enkaz altında kalarak vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, deprem felaketi sebebi ile liglerin 1 hafta ertelendiğini açıklamıştı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ise, ligden çekileceğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, yönetim kurulu ile bir araya gelerek ligden çekilme kararı alacaklarını ifade etti.

Yaman, yaşanan süreci şöyle değerlendirdi:

Şu an futbolun zamanı değil. Binlerce insanımız göçük altında, aileleri yas tutuyor, haberlerini bekliyor, cenazesini gömüyor. Biz de futbol oynayacağız. Söz konusu değil böyle bir şey. Şu an net bir karar almadık ama futbol oynayamayacağız. Yönetim kurulunu topladıktan sonra ligden çekilme kararını alacağız.

Yılmaz Vural acı haberi duyurdu! Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti!
Yılmaz Vural acı haberi duyurdu! Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti!

Spor

Yılmaz Vural acı haberi duyurdu! Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti!

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