0553 313 94 23

Yeni Malatyaspor kupada final oynamak istiyor

- Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdıran Malatya ekibi, başarılı gidişatını sürdürüyor- Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz:"Ziraat Türkiye Kupası'nda da son derece iyi bir performans sergiliyoruz. Finale kadar yükselmek istiyoruz"

24 Ocak 2019 Perşembe 11:22
Yeni Malatyaspor kupada final oynamak istiyor


MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdıran Evkur Yeni Malatyaspor, finali hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken ve zirve takibini sürdüren Malatya ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadelesine devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olan sarı-siyahlılar, konuk ettiği Kırklarelispor'u 1-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Malatya temsilcisi, 5. turun hem ilk hem de rövanş maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Son 16 turunda TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile eşleşen ve ilk maçta sahasında 2-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup eden Malatya ekibi, rövanş karşılaşmasında da 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak, adını çeyrek finale yazdırma başarısı gösterdi.

Sarı-siyahlılar, başarılı gidişini devam ettirerek kupada final oynamayı hedefliyor.


- En golcü Aleksic


Evkur Yeni Malatyaspor, kupa mücadelelerinde rakip fileleri 10 kez havalandırmayı başardı.

Sarı-siyahlıların kaydettiği 10 golden 3'üne Danijel Aleksic imza attı. İsviçre Süper Lig takımlarından St. Gallen'den transfer edilen ve ligde gösterdiği performansla da dikkati çeken 27 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, kupada takımının en skorer ismi oldu.

Danijel Aleksic, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Malatya ekibinin kaydettiği 26 golün 6'sına imza attı.

Kupada, Danijel Aleksic'i 2 golle Eren Tozlu, birer golle de Ahmet Ildız, Khalid Boutaib, Pereira, Barış Alıcı ve Ömer Şişmanoğlu izledi.

Devre arasında Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar transferi karşılığında kiralık olarak kadroya dahil edilen 21 yaşındaki Barış Alıcı da sarı-siyahlı formayla ilk golünü attı.

Barış Alıcı, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile oynanan kupa mücadelesinin 79. dakikasında takımı adına gol kaydetti.


- "Güzel bir hava yakaladık"


Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Son 16 turu rövanşında son derece iyi mücadele ettiklerini belirten Gündüz, başta teknik heyet olmak üzere tüm futbolcuları kutladığını ifade etti.

Gündüz, ligde olduğu gibi kupada da en iyi şekilde mücadele ettiklerini dile getirerek, "Ziraat Türkiye Kupası'nda da son derece iyi bir performans sergiliyoruz. En iyi şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Kupada güzel bir hava yakaladık, finale kadar yükselmek istiyoruz. Artık son 8 arasına kaldık. Mücadelemiz en iyi şekilde sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:22
  1. Erdal Gündüz
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Malatya
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rıdvan Güleç kimdir nerelidir? Rıdvan Güleç Anayasa Mahkemesi
    1. Rıdvan Güleç kimdir nerelidir? Rıdvan..
    2. Fenerbahçe'den bomba transfer hamlesi!..
    3. Türkiye, riskleri kazanca çevirecek
    4. İran'dan 'Venezuela' açıklaması!
    5. Sabiha Gökçen Uluslararası..
    6. SSB ile MEB arasında iş birliği..
    7. Sakarya Büyükşehir Belediye..
    8. Kim bu fırsatçılar?
    9. Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanı son..
    10. AYM başkanlık seçimi ikinci tura kaldı
    11. Dubai'deki ticaret merkezi gıda..
    12. Süper Lig ekibine büyük şok!..
    13. MKEK'den TSK'ye silah sevkiyatı
    14. Anadolu kulübü olunca acımıyorlar! 6..
    15. İranlı yetkiliden "P5+1 ülkelerini..
    16. Türk Savunma Sanayinde bir ilk!..
    17. ABD'de gözaltına alınan İranlı..
    18. "Elemelerde çok güçlü rakiplerle..
    19. Filistinliler İsrail işgalinin kötü..
    20. Galatasaray Kulübünden anlamlı..
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!