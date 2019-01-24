Yeni Malatyaspor kupada final oynamak istiyor





MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdıran Evkur Yeni Malatyaspor, finali hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken ve zirve takibini sürdüren Malatya ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadelesine devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olan sarı-siyahlılar, konuk ettiği Kırklarelispor'u 1-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Malatya temsilcisi, 5. turun hem ilk hem de rövanş maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Son 16 turunda TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile eşleşen ve ilk maçta sahasında 2-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup eden Malatya ekibi, rövanş karşılaşmasında da 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak, adını çeyrek finale yazdırma başarısı gösterdi.

Sarı-siyahlılar, başarılı gidişini devam ettirerek kupada final oynamayı hedefliyor.





- En golcü Aleksic





Evkur Yeni Malatyaspor, kupa mücadelelerinde rakip fileleri 10 kez havalandırmayı başardı.

Sarı-siyahlıların kaydettiği 10 golden 3'üne Danijel Aleksic imza attı. İsviçre Süper Lig takımlarından St. Gallen'den transfer edilen ve ligde gösterdiği performansla da dikkati çeken 27 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, kupada takımının en skorer ismi oldu.

Danijel Aleksic, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Malatya ekibinin kaydettiği 26 golün 6'sına imza attı.

Kupada, Danijel Aleksic'i 2 golle Eren Tozlu, birer golle de Ahmet Ildız, Khalid Boutaib, Pereira, Barış Alıcı ve Ömer Şişmanoğlu izledi.

Devre arasında Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar transferi karşılığında kiralık olarak kadroya dahil edilen 21 yaşındaki Barış Alıcı da sarı-siyahlı formayla ilk golünü attı.

Barış Alıcı, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile oynanan kupa mücadelesinin 79. dakikasında takımı adına gol kaydetti.





- "Güzel bir hava yakaladık"





Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Son 16 turu rövanşında son derece iyi mücadele ettiklerini belirten Gündüz, başta teknik heyet olmak üzere tüm futbolcuları kutladığını ifade etti.

Gündüz, ligde olduğu gibi kupada da en iyi şekilde mücadele ettiklerini dile getirerek, "Ziraat Türkiye Kupası'nda da son derece iyi bir performans sergiliyoruz. En iyi şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Kupada güzel bir hava yakaladık, finale kadar yükselmek istiyoruz. Artık son 8 arasına kaldık. Mücadelemiz en iyi şekilde sürecek." değerlendirmesinde bulundu.