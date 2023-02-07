Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan umutlandıran haber!

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri de Malatya olurken, Malatyaspor'un tecrübeli file bekçisi Ahmet Eyüp Türkaslan için gergin bekleyiş sürüyor. 29 yaşındaki file bekçisinin halen enkaz altında olduğu bilinirken, takım arkadaşı umutlandıran haberi duyurdu.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralı sarılmaya çalışılırken, depremde en çok zarar gören bölgelerden biri de Malatya olmuştu.

Depremin ardından Yeni Malatyaspor'un file bekçisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da enkaz altında kaldığı öğrenilirken, Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Bozkoya konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Ahmet Eyüp'ün olduğu binada yaklaşık 60 kişi var diyorlar, biz sadece 7 kişiye ulaşabildik. Yani, bilmiyorum... Çok zor. Bazı şeyler yetersiz kalıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Mynet Spor'a özel açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural da Ahmet Eyüp'ün son durumu hakkında konuşmuş, "Biz İstanbuldaydık zaten izin verdim ben çocuklara, üç dört Malatyalı kardeşim döndü otobüsle, Allah'a çok şükür takımın diğer kısmı diğer illerdeydi. Dolayısıyla o çocuklardan bir tanesi Ahmet'ti nasip onlaraymış böyle bir şeyle karşılaştık. Kurtarma ekipleri geldi tam ulaşılacak seviyeye getirdiklerinde 7.6 bir deprem daha oldu yandaki iki bina daha yıkılınca herkes gitti çocuk kaderiyle baş başa şu anda." ifadelerini kullanmıştı.

28 yaşındaki file bekçisinin hayatta olup olmadığı sorusu üzerine Vural, "Öldü denemez, eşi tarif etti yerini tespit tamam ama oraya ulaşmak lazım." şeklinde konuşmuştu.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu an henüz kendisinden haber alınamamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin." denildi.

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkazdan sağ çıkarılan eşi Kübra Türkaslan ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım isterken, "Burası çok kötü. Ne olur yardım edin Eyüp'e. 30 saattir enkazın altında. Kepçe yok, vinç yok, kimse kaldırmıyor. Kimse enkazın altından çıkartamıyor, ne olursunuz yardım edin. Dümdüz oldu burası" sözleriyle herkesi derinden üzmüştü.

Depremin üzerinden 30 saatten uzun bir süre geçerken Ahmet Eyüp Türkaslan'dan herkesi umutlandıran bir haber geldi. Ahmet Eyüp'ün takım arkadaşı Cengizhan Akgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalara dair son detayı paylaştı.

"BİR SES GELDİ"

Cengizhan Akgün yaptığı paylaşımda "Enkaz sırasında bir ses geldi. Ahmet Eyüp'ün sesi olduğu düşünülüyor. Bir delik açıldı ayağı görünüyor ama netlik yok kesin tanı konulmadı. Bir ses duyuldu çalışmalar çok yoğun devam ediyor. Allah yardımcımı olsun. Dayan Eyüb'üm dayan, çok az kaldı dualarınızı eksik etmeyin" sözlerini kullandı