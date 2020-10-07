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Spor Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 20:53:05 -
Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı.

Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.


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