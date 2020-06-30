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Spor

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-30 21:27:33 -
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.


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