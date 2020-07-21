Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.