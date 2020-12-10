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Spor Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-10 15:21:04 -
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor'da, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, takımımız ve personellerimize uygulanan Kovid-19 tarama testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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