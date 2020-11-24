Yeni Malatyaspor, Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Yeni Malatyaspor ile Etimesgut Belediyespor arasında Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Onur Özütoprak yönetecek. Müsabaka, A Spor'dan canlı yayınlanacak.