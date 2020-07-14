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Spor

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 22:43:18 -
Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.


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