Yeni Malatyaspor Avrupa maçları için futbolcu listesini yarın sunacak

Yeni Malatyaspor’da Topuk Yaylası kampı devam ederken, sarı-kırmızılı kulüp bir taraftan da UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları için sunacağı listeyi netleştirmeye çalışıyor.

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre’nin ardından geçen sezon kadrosunda yer alan Guilherme ile de anlaşırken, yönetimin listeye 2 yabancı oyuncu daha eklemek için yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Kamp çalışmalarını 22 Temmuz’da noktalayıp Malatya’ya dönecek olan sarı-kırmızılılar, transferde şu ana kadar Murat Akşit, Özer Özdemir, Jahovic, Fofana, Hadebe, Gökhan Töre ve Guilherme’yi renklerine bağlamıştı. Malatya ekibi, Tunus Milli Takımı’nın ön liberosu Ghaylen Chaalali transferde ise sona geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu resmi sözleşme için Türkiye’ye davet etti.

Adabayor sesleri

Başkan Adil Gevrek’in Başakşehir ile yollarını ayıran golcü futbolcu Adebayor için de bizzat görüşmelerini sürdürdüğü, yıldız oyuncunun transferindeki tek engelin aradaki fiyat olduğu bildirildi. Forvete Adis Jahovic’i transfer eden Malatya ekibi, uzun bolu pivot tipi bir golcü içini de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Adebayor’a teklif götüren Malatya temsilcisi yıldız oyuncunun yüksek transfer bedeline takıldı.

Fiyat konusunda orta yolu bulmak için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılıların, bu ismin olmaması durumunda ise alternatifleri de belirlediği ifade edildi.