THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yeni Malatya Stadı'nın zemini denetlendi

- Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Yeni Malatya Stadı'nın çim zemininde incelemede bulundu

29 Kasım 2018 Perşembe 17:10
Yeni Malatya Stadı'nın zemini denetlendi


MALATYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, Yeni Malatya Stadı'nın çim zeminini denetledi.

Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre sarı-siyahlı takımın maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadı'nın çim zemini, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından kontrol edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeni Malatya Stadı Müdürü Cem Eren, sezon başında hava sirkülasyonunun yetersizliğinden dolayı sahada mantar hastalığının boy gösterdiğini belirterek, "Sıcak havaların sona ermesi ve attığımız ilaçlarla mantar hastalığının üstesinden geldik. Kış mevsiminin başlamasıyla da saha zemininin ısıtma sistemini aktif hale getirdik. Normalde çim ısısının 14-16 derecelerde olması lazım. Sıcaklığın korunması için ısıtma sistemi otomatik olarak zemin sıcaklığını sabit tutuyor." ifadelerini kullandı.

Rutin olarak her hafta zeminde delme, kumlama, ilaçlama ve tohumlama gibi çalışmalar yaptıklarını aktaran Eren, şöyle devam etti:

"Bulutlu havalarda güneş ışığından yoksun kalan zeminde yosunlaşma dediğimiz hastalık başlangıcı yaşanmakta. Dolayısıyla yosunlaşmış zemine sinek ve danaburnu gibi canlıların gelme olasılığına karşılık bu hafta yine sahamızı delerek 25 ton kum serdik. Kaftan dediğimiz ilacımızı zemine enjekte ettik. Şu anda bu sıkıntı da bitti. Hemen ardından güneş vitamini almayan bölgelerin zarar görmemesi adına ultraviyole ışıkları devreye koyuldu. Sahadaki nem oranı bazı bölgelerde şu anda yüzde 65 seviyelerinde. Bu oranı yüzde 40 seviyelerine düşürdükten sonra kontrollerimizi tekrar yapacağız."

Gelecek haftalarda yoğun maç trafiğine girileceği için çim bakımını sıklaştıracaklarını vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz haftalarda TFF'den gelen yetkililer gerekli tüm denetlemeleri yaptı. Çim kökü, drenaj sistemi ve yırtılmalar ölçüldü. Zeminimiz yüzde 99 seviyelerinde. Stat geneline bakıldığında, burada bir milli maç veya final müsabakası oynanmaması için kriter eksiğimiz yok. Yine aynı şekilde ilimizdeki antrenman sahaları da çok iyi seviyelerde. Beklentimiz mart ayında bir milli maça ev sahipliği yapmamız yönünde. Bu şehirdeki ve stattaki ambiyansı görmeyen ülke genelinde milyonlarca insan var. Dolayısıyla Malatya'ya bir milli maç verildiği takdirde hem stadyum hem de şehir olarak bu organizasyonu çok başarılı şekilde yapabileceğimize inanıyorum."

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:10
  1. Cem Eren
  2. denetleme
  3. Evkur Yeni Malatyaspor
  4. Futbol
  5. Malatya
  6. TFF

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Şiddeti engellemekte başarısız olduk"
    1. "Şiddeti engellemekte başarısız olduk"
    2. KPSS davasında 4 sanığa FETÖ..
    3. CHP İstanbul belediye başkan adayı 2019
    4. Terör kamplarında kadın istismarı had..
    5. APA 11. Genel Kurulu
    6. İstanbul'a aday mı gösteriliyor?..
    7. "BM, balinaların hayatı kadar mazlum..
    8. Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    9. "Fındıkta birim alandan en fazla verim..
    10. Diyabet kanseri tetikler mi?
    11. Balıkta acımsı tat olmaması için ne..
    12. Buzdolabı temizliği nasıl yapılır?
    13. QR kodlu yeni tapu senetleri nedir?
    14. Samet Aybaba'dan Halis Özkahya ve..
    15. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Kıbrıs'ta)..
    16. Sabahları yorgun uyanmanın nedenleri
    17. Narı kolay kesmenin püf noktası
    18. TBMM Genel Kurulu
    19. İlişkide güven problemi ile nasıl baş..
    20. İzmir'deki okul müdür yardımcısı açığa..
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!