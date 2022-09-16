Yeni lider Galatasaray, Konya ilk yenilgisini aldı!
Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Konyaspor’u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-Kırmızılılar’da yeni transfer Icardi ilk kez forma giydi.
Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Konyaspor’u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-Kırmızılılar’da yeni transfer Icardi ilk kez forma giydi.
Sarı-kırmızılı ekip ilk dakikada öne geçti. Ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Boey, son çizgiye indi. Rakibinden topu söken Fransız sağ bek, pasını altıpastaki Oliveira’ya çıkardı. Bu oyuncunun uygun pozisyonda bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
Sarı-kırmızılı ekip ilk dakikada öne geçti. Ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Boey, son çizgiye indi. Rakibinden topu söken Fransız sağ bek, pasını altıpastaki Oliveira’ya çıkardı. Bu oyuncunun uygun pozisyonda bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
15. dakikada Çekici’nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağa müdahale etse de gol olmasını önleyemedi: 1-1.
23. dakikada orta sahada Emin Bayram’dan topu kapan Muhammet Demir, uzun süre ilerlediği meşin yuvarlakla ceza sahasına girdi. Emin’in baskısıyla hem dengesini hem de açısını kaybeden tecrübeli futbolcu pasını geriden gelen Hadziahmetovic’e çıkardı. Penaltı noktası yanındaki bu oyuncunun uygun durumdaki şutunda Nelsson’un müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
27. dakikada Oliveira’dan çıkarken topu kapan Endri Çekici, ilk golü attığı bölgeye yakın mesafeden çok sert bir şut çıkardı. Savunmayı ve kaleci Muslera’yı geçen top direğe çarparak oyun alanına geldi. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
51. dakikada Oliveira’nın pasında Yunus’un sert şutu auta gitti. 53. dakikada Guilherme’nin kornerinde Muhammet’in kafa vuruşu Muslera’da kaldı.
62. dakikada Hadziahmetovic’in sert şutu farklı şekilde dışarı çıktı. 66. dakikada Yusuf’un pasında Van Aanholt’un şutu Sehic’de kaldı.82. dakikada Dubois’in ortasında Calvo topu kendi ağlarına gönderdi ve maçın skoru ortaya çıkardı: 2-1
89. dakikada Konyaspor’da kaleci Sehic kırmızı kart gördü.
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