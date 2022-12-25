Yeni Lider Galatasaray! Fırsatı kaçırmadı...
Fenerbahçe’nin, Trabzonspor’a kaybetmesi sonrası sahasında İstanbulspor’u ağırlayan Galatasaray rakibini 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturmayı başardı.
Fenerbahçe’nin, Trabzonspor’a kaybetmesi sonrası sahasında İstanbulspor’u ağırlayan Galatasaray rakibini 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturmayı başardı.
3. dakikada Duhan Aksu’nun soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Ologo’nun kafayla vurduğu top üstten auta gitti.
15. dakikada Galatasaray öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Mertens’in pasıyla sağ kanatta buluşan Boey’un ortaladığı topa arka direkteki Gomis bekletmeden vurdu. Yan direkten dönen topu savunma kornere çeldi. Mertens’in sağdan kullandığı kornerde altıpastaki Gomis, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
20. dakikada Kazımcan Karataş’ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Jensen soluna gelen topu güçlükle çeldi.
21. dakikada Mertens’in sağdan kullandığı kornerde ön direkteki Gomis’in kafayla aşırdığı topa arka direkteki Kerem yetişemeyince sarı-kırmızılı ekip mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.
32. dakikada Mertens’in sağdan kullandığı serbest vuruşta altıpasa gelen top kaleci Jensen’i de geçti. Arka direğe hareketlenen Gomis meşin yuvarlağa çizgi üzerinde uygun durumda istediği gibi vuramayınca Galatasaray net bir fırsatı gole çeviremedi.
33. dakikada Kazımcan Karataş’ın ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, top yakın direğin dibinden auta gitti.
35. dakikada Rashica’nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Gomis’in, karşı karşıya vuruşunda kaleci Jensen ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
37. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2’ye çıkardı. Mertens’in soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Midtsjö’nün çevirdiği meşin yuvarlağı kale önündeki Gomis kafayla ağlara yolladı: 2-0
Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-0 üstün bitirdi.
68. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında Ethemi’nin sert ortası farklı şekilde dışarı çıktı.
72. dakikada Kerem’le başlayan atakta Mertes’in Gomis’e pasında araya giren kaleci tehlikeyi büyümeden önledi.
73. dakikada Muammer’in sert vuruşu savunmada Nelsson’dan geri döndü.
74. dakikada Mertens’in ara pasında Gomis’ten önce araya giren Jensen tehlikeyi önledi.
77. dakikada Yusuf’un pasında Kerem’in yakın mesafeden sert vuruşunu kaleci Jensen kornere tokatladı.
82. dakikada Ethemi’nin serbest vuruşunda Mehmet’in kafası ağlara gitti: 2-1
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray rakibini 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.