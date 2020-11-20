Yeni Kuga ve Puma MÜSİAD EXPO 2020’de

Grup, 220 metrekarelik standında Ford markasının iki yeni modeli olan Yeni Kuga ve Yeni Puma‘yı sergiliyor. Otomobiller, ilgi odağı konumundalar.

Araç kiralamada ön planda

MÜSİAD EXPO 2020’ye damgasını vuran Gürbaşlar’ın gücüne güç katan diğer şirketleri ise şöyle: l Enterprise Rent a Car International ‘ın hizmet kalitesini Türkiye’ye taşıyan YES Oto Kiralama AŞ, 26 ilde 50 ofisle hizmet veriyor. Şirket; filosunda bulunan sedan, HB, SUV, MPV, ticari taşıt segmentlerinde ve 20’nin üzerinde araç grubunda avantajlı koşullar ile hizmet sağlıyor.

Tekstil alanında da iddialı

Akbaş Tekstil AŞ, dünyadaki üst düzey markaların akreditasyonuna sahip. Inditex Grubu , H&M , M&S , LCW ,DeFacto gibi lider markalara üretim ve tedarik gerçekleştiriyor. Akbaş Tekstil ulusal standartların yüzde 30 altında su tüketimiyle boya yaparak çevreye olan duyarlılığını ön plana çıkarıyor.

Kavi Yapı AŞ, nitelikli yaşam alanlarını tasarlayıp projelendiriyor.