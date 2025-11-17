Yeni kriz yükleniyor! Kılıçdaroğlu, Silivri’ye gitti ama Ekrem’le görüşmedi!
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoroğlu hafta sonu Silivri Cezaevi’ne gitti. Kılıçdaroğlu burada eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve birçok CHP’li ile görüşürken yolsuzluktan ve casusluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu ile görüşmemesi dikkat çekti. Parti kulislerinde bu gelişme yeni bir krizin habercisi olarak değerlendiriliyor.
CHP yeni bir krize doğru yelken açtı. Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonunu cezaevi ziyaretlerine ayırdı.
Kılılçdaroğlu önce Edirne’ye giderek Selahattin Demirtaş ile görüştü. Ardından da dönüşte Silivri Cezaevi’ne gitti ve tutuklu CHP’lilerle görüştü.
Kemal Kılıçdaroğlu Silivri’de, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, milletvekilliği düşürülen Can Atalay ve İBB’de görev yapan Tayfun Kahraman ile görüştü.
Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluktan ve casusluktan tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmemesi ise dikkat çekti. Parti kulislerindeki kimi çevrelerde bu gelişmenin yeni bir krizin habercisi olarak değerlendirildi.
