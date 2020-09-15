Yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı! İki ile sigara içme yasağı geldi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün iki ile sigara içme yasağı getirildi. Bundan sonra açık alanlarda sigara içilemeyecek.

Ordu Fatsa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Fatsa ilçesinde bundan böyle sigara içilemeyecek. Fatsa’da Kaymakanlığı’nın açıklamasının tam metni ise şu şekilde:

Fatsa’da vatandaşlarımızın yoğun olduğu Sahil Caddesi (Atatürk Parkı, İskele de dahil olarak Fatsa İskelesi ile Çekek Yeri Arası), Plevne Caddesi, Reşadiye Caddesi (Fatsa Askerlik Şubesi ile Yeni Kumru Caddesi’nin Kesiştiği Yol Arası), Pazar Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Eski Hal Sokak (Trafiğe Kapalı Alan), Meydan Sokak (Cumhuriyet Meydanı ile Kavlan Ağacı Arası), Ahmet Cevat Güvenkaya Caddesi (Dereüstü Caddesi), Hacı Hulusi Baba Caddesi, Yeni Kumru Caddesi ( Cumhuriyet Meydanı ile Beyaz Fırın Arası), İnönü Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, ATM önleri, Bolaman Mahallesi, Yalıköy Mahallesi ve ilçemiz merkezinde kurulan Pazar yerlerinde Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla pandemi dönemi boyunca açık alanlarda sigara içmek yasaklanmıştır.

Bundan böyle sadece belirtilen alanların dışında sigara içilebilecek.

İl hıfzıssıhha Kurulu toplantısından çıkan kararlara göre, Kastamonu’da il genelinde halkın yoğun olduğu bölgelerde sigara içilmesi kısıtlandı. Bundan böyle açık havada sigara içilemeyecek.

Kurul; halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içmenin yasaklandığı söylerek, "Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken yerler (banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb.) ile semt pazarlarında pazarcı esnafı ve ürün satışı yapan köylüler haricinde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir” dedi.