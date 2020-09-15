  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı! İki ile sigara içme yasağı geldi
Sağlık

Yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı! İki ile sigara içme yasağı geldi

Koronavirüs kapsamında alınan yeni kararlar belli oldu. İki ile sigara içme yasağı getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:09:00 - 2020-09-15 15:40:05
Yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı! İki ile sigara içme yasağı geldi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün iki ile sigara içme yasağı  getirildi. Bundan sonra açık alanlarda sigara içilemeyecek.

Ordu Fatsa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Fatsa ilçesinde bundan böyle sigara içilemeyecek. Fatsa’da Kaymakanlığı’nın açıklamasının tam metni ise şu şekilde:

Fatsa’da vatandaşlarımızın yoğun olduğu Sahil Caddesi (Atatürk Parkı, İskele de dahil olarak Fatsa İskelesi ile Çekek Yeri Arası), Plevne Caddesi, Reşadiye Caddesi (Fatsa Askerlik Şubesi ile Yeni Kumru Caddesi’nin Kesiştiği Yol Arası), Pazar Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Eski Hal Sokak (Trafiğe Kapalı Alan), Meydan Sokak (Cumhuriyet Meydanı ile Kavlan Ağacı Arası), Ahmet Cevat Güvenkaya Caddesi (Dereüstü Caddesi), Hacı Hulusi Baba Caddesi, Yeni Kumru Caddesi ( Cumhuriyet Meydanı ile Beyaz Fırın Arası), İnönü Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, ATM önleri, Bolaman Mahallesi, Yalıköy Mahallesi ve ilçemiz merkezinde kurulan Pazar yerlerinde Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla pandemi dönemi boyunca açık alanlarda sigara içmek yasaklanmıştır.

Bundan böyle sadece belirtilen alanların dışında sigara içilebilecek.

İl hıfzıssıhha Kurulu toplantısından çıkan kararlara göre, Kastamonu’da il genelinde halkın yoğun olduğu bölgelerde sigara içilmesi kısıtlandı. Bundan böyle açık havada sigara içilemeyecek.

Kurul;  halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içmenin yasaklandığı söylerek, "Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken yerler (banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb.) ile semt pazarlarında pazarcı esnafı ve ürün satışı yapan köylüler haricinde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Şu an hastanede yoğun bakımda yatıyor"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, koronavirüse yakalanan babasının yoğum bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.
Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret! “Y….K”
Siyaset

Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret! “Y….K”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gök..
Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında yer almıştı! Merkel için yolun sonuna gelindi
Dünya

Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında yer almıştı! Merkel için yolun sonuna gelindi

Yunanistan'ın gerilimi tırmandırdığı Doğu Akdeniz'le ilgili Türkiye'ye karşı Atina yönetimini destekleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, s..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı