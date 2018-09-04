Yeni konsept, terörü kaynağında yok etmek

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) terör temizliği yurt içinde ve dışında hız kesmeden devam ediyor. Terörü yerinde bitirme anlayışıyla hareket eden güvenlik güçleri tarafından ağustos ayında eli kanlı terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe indirildi. Yurtiçi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 170 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRÜN DİNİ DİLİ YOKTUR

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, “Terörün dini, dili yoktur. Türkiye’nin yeni konsepti terörü kaynağında yok etmektir. Türk devletine ve Türk milletine karşı yapılan her hareket nerede olursa olsun mutlak surette mücadele edilecek. Azim ve kararlılıkla devam eden bu operasyonlar sonuç verdi verecektir. Tek Bir terörist kalmayıncaya kadar ülkemizin mücadelesi sürecek” ifadesini kullandı.

HEP BERABER TERÖRÜ YOK EDECEĞİZ

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ise, “Eskiden terörle mücadele eylem yaptıkları zaman olurdu. Şimdi ise askerimiz ansızın gidip terörü yerinde imha ediyor. Terör artık askerimize karşılık veremiyor. Bu başarıyı konsept değişikliği olarak nitelendirebiliriz. Örgüte karşı yapılan bu üst düzey operasyonlar, terörün çökertilmesi anlamında çok etkili olacak. Türk milleti askerinin arkasında duruyor. Hep beraber terörü yok edeceğiz” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

YENİ TÜRKİYE TERÖRLE DOLARLA TEHDİT EDİLEMEZ

Yeni Türkiye’nin terörle tehditle hizaya getirilemeyeceğini vurgulayan AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, “Türk milletinin özellikle terörün olduğu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın teröre karşı mesafeleri daha da güçlendirmektedir. Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın kararlı duruşlarıyla güvenlik güçlerimizle birlikte terörü yok etmeye devam ediyoruz. Artık Türkiye, birilerinin terörle, dolarla, tehditle hizaya getireceği bir ülke değildir. Büyük Türkiye’ye bütün dünya alışmalı. Bugüne kadar gelişmemiz için önümüzdeki en büyük engel olan terörü en kısa zamanda yok edeceğiz. Şuan Amerika FETÖ üzerinden Türk devletlerinde nüfus sağlamaya çalışıyor. Biz Türkiye olarak FETÖ’ye en ağır darbeyi indirdik. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde diğer Türk devletleri de FETÖ’ye karşı duracak. Cumhurbaşkanımızın kardeş ülkeler ile diyalogu ve dayanışmasının artması bu FETÖ’nün oralarda artık yeşerme alanı bulamayacağı anlamına geliyor” dedi.