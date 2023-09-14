Yeni KKM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Oranlar değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) kararı doğrultusunda seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları devam ediyor..

Bu kapsamda, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Oran artırıldı

Tebliğe göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Yüzde 25 oldu

Vadeli Türk lirası mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak uygulanan kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında getirilen zorunlu karşılık 10 puan artırılarak yüzde 25 oldu.



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Zorunlu karşılık oranı nedir

Zorunlu karşılık oranı; Mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak TCMB’de bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran TCMB tarafından kararlaştırılır. Zorunlu karşılıklar para politikasını uygulama aracı olarak kullanılabilir.

Eğer bankalar atıl rezervlere sahip değilse, zorunlu karşılık oranı artırıldığında bankalar verdikleri kredileri geri çağırırlar ve bu durum para arzının azalmasına neden olur.

Zorunlu karşılık oranı düşürüldüğünde ise zorunlu karşılıkların bir kısmı kullanılabilir rezerv şekline dönüşür, bu da bankaların kredi tabanını artırır. Bankaların kredi tabanın genişlemesi de para arzının artmasına neden olur.

Zorunlu karşılık oranının artırılması daralmacı para politikasına, oranın azaltılması ise genişlemeci para politikasına işaret eder.