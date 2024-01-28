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Yerel "Yeni kiracım" dediği tilkiyle dakikalarca sohbet etti
Yerel

"Yeni kiracım" dediği tilkiyle dakikalarca sohbet etti

Yeniakit Publisher
2024-01-28 10:12:00 -
"Yeni kiracım" dediği tilkiyle dakikalarca sohbet etti

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinin Günyüzü köyünde yaşayan Şükrü Çoban'ın yiyecek aramak için kapısının önüne kadar gelen tilkiyle eğlenceli sohbeti kameralara yansıdı.

Evin balkonuna kadar çıkan tilkiye yeni kiracım diyen ve kirayı ödemediğini söyleyerek serzenişte bulunan Çoban'ın o anları sosyal medyada büyük ilgi çekerken, tilkiye muhtarın maaşı olduğunu ve ona daha iyi bakacağını söyleyerek muhtarın evini tarif etmesi de izleyenleri gülümsetti.

Dakikalarca tilkiyle konuşan ve evinin önünden gitmeye ikna etmeye çalışan Şükrü Çoban'ın ısrarına dayanamayan tilki ise bir süre sonra ortadan kayboldu.


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