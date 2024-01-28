"Yeni kiracım" dediği tilkiyle dakikalarca sohbet etti

Evin balkonuna kadar çıkan tilkiye yeni kiracım diyen ve kirayı ödemediğini söyleyerek serzenişte bulunan Çoban'ın o anları sosyal medyada büyük ilgi çekerken, tilkiye muhtarın maaşı olduğunu ve ona daha iyi bakacağını söyleyerek muhtarın evini tarif etmesi de izleyenleri gülümsetti.

Dakikalarca tilkiyle konuşan ve evinin önünden gitmeye ikna etmeye çalışan Şükrü Çoban'ın ısrarına dayanamayan tilki ise bir süre sonra ortadan kayboldu.



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