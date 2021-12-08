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Yaşam Yeni kılıç otu türü keşfedildi
Yaşam

Yeni kılıç otu türü keşfedildi

Türkçe Beykılıcı adını verdikleri yeni kılıç otu türü keşfedildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 16:04:00 - 2021-12-08 16:06:01
Yeni kılıç otu türü keşfedildi

BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Eker, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu ile birlikte Karamanın Sarıveliler ilçesinde, Türkçe Beykılıcı adını verdikleri yeni kılıç otu türünü keşfetti.

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Sakarya Üniversitesinden Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu ile bu yıl Sarıvelilere tekrar giderek yeni örnekler topladıklarını ve laboratuvarda incelediklerini kaydeden Doç. Dr. Eker, kılıç otunun yaprak, çiçek, meyve ve tohum özellikleri bakımından diğer türlerden farklı olduğunu ortaya koyduklarını vurguladı.

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