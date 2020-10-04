  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yeni Kaledonya'da Fransa'dan bağımsızlık referandumunda "hayır" çıktı
Aktüel

Yeni Kaledonya'da Fransa'dan bağımsızlık referandumunda "hayır" çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 14:55:24 -
Yeni Kaledonya'da Fransa'dan bağımsızlık referandumunda "hayır" çıktı

PARİS (AA) - Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'da yapılan referandumda halk, resmi olmayan ilk sonuçlara göre bağımsızlık aleyhine oy kullandı.

Yaklaşık 180 bin seçmenin bulunduğu Ada'da halka, Yeni Kaledonya'nın egemenliğini kazanarak tam bağımsız olmasını isteyip istemedikleri soruldu.

Fransa Denizaşırı Bölgeler Bakanlığının verilerine göre, katılım oranının yüzde 86 civarında olduğu referandumda, şu ana kadar kullanılan oyların 108 bini sayıldı.

Sayılan oyların yüzde 53’ü bağımsızlığa "hayır" derken, "evet" oylarının oranı yüzde 47’de kaldı.

Bakanlık, henüz açıklanmayan sonuçların genelde başkent Noumea’daki bölgelere ait olduğunu, buraların da genelde yüksek oranda "hayır" oyu kullanan kısımlar olduğunu bildirdi.

Resmi dili Fransızca olan Ada'da, bağımsızlığı en fazla yerli halk Kanaklar savunuyor.

Kasım 2018’de düzenlenen bağımsızlık referandumunda, seçmenlerin yüzde 56,7’si bağımsızlığı reddetmişti.

- Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor

Fransa Parlamentosunda iki milletvekili ve iki senatör tarafından temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransa’dan her yıl 1,3 milyar avro mali destek alıyor.

Fransa’nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sömürge bölgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı. 2003'te gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge olarak konumlandırıldı.

Yaklaşık 275 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüzölçümüne sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi
Dünya

24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi

İspanya'da ikamet eden Mısırlı muhalif iş insanı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!
Gündem

BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!

İsrail ile kolkola giren Mısır ‘dost kazığı’ yedi. Ülkenin en önemli tcari kaynağı olan Süveyş Kanalı’na BAE’den rakip geldi.Tel Aviv ve Abu..
Mısır'da binlerce yıllık renkli 59 tabut bulundu
Dünya

Mısır'da binlerce yıllık renkli 59 tabut bulundu

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'nin batısındaki Sakkara arkeolojik sit alanında, derinlikleri 10 ila 12 metre arasında değişe..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay