Yeni kabinede dikkat çeken Cuma ayrıntısı

Başkan Erdoğan, yemin töreninin ardından Beştepe'de dünya liderlerine yaptığı konuşmada, bu akşam kabine listesini açıkladıktan sonra, eski adı Bakanlar Kurulu olan kabinenin ilk toplantısını da bu haftaki Cuma namazından sonra gerçekleştireceklerini açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN 22 DEVLET BAŞKANININ KATILDIĞI TÖRENDE KONUŞMA YAPTI

Başkan Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen ve 22 devlet başkanının yanı sıra Meclis Başkanları, başbakanlar ve ülke temsilcileri ile yaklaşık 6 bin davetlinin katıldığı törende konuşma yaptı.

Konuşmasında Başkanlığınin ilk haftasında yapacaklarının listesini de açıklayan Erdoğan, ilk kabine toplantısını cuma günü yapacağını açıkladı.

"CUMA NAMAZINDAN SONRA İLK KABİNEYİ TOPLAYACAĞIZ"

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: Bu gece, kabinemizi açıklayarak, yeni yönetim sistemimizin mimarisine uygun şekilde icraatlarımıza başlıyoruz. Yarın, devlet geleneğimize uygun şekilde önce Azerbaycan'a ve KKTC'ye ilk ziyaretlerimizi yapacak, çarşamba günü de NATO zirvesi için Brüksel'e gideceğiz.

Cuma günü, Hacıbayram Camii'nde kılacağımız cuma namazına müteakip, kabinemizin ilk toplantısını gerçekleştireceğiz. Yeni dönemi yine bizim alameti farikamız haline gelen reform ve yenilenmenin adımlarını inşallah kabinede atacağız.

KABİNE CUMA GÜNLERİ Mİ TOPLANACAK?

Erdoğan'ın sözleri, eski sistemde Pazartesi günü toplanan kabinenin bundan sonra da cuma günleri mi gerçekleştirileceği sorusunu akıllara getirdi.