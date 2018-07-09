0553 313 94 23

Yeni kabinede dikkat çeken Cuma ayrıntısı

Yeni sistemle birlikte Türkiye'nin ilk Başkan'ı olan Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinenin ilk toplantısını Cuma namazından sonra gerçekleştireceklerini söyledi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:58
Yeni kabinede dikkat çeken Cuma ayrıntısı

Başkan Erdoğan, yemin töreninin ardından Beştepe'de dünya liderlerine yaptığı konuşmada, bu akşam kabine listesini açıkladıktan sonra, eski adı Bakanlar Kurulu olan kabinenin ilk toplantısını da bu haftaki Cuma namazından sonra gerçekleştireceklerini açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN 22 DEVLET BAŞKANININ KATILDIĞI TÖRENDE KONUŞMA YAPTI

Başkan Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen ve 22 devlet başkanının yanı sıra Meclis Başkanları, başbakanlar ve ülke temsilcileri ile yaklaşık 6 bin davetlinin katıldığı törende konuşma yaptı.

Konuşmasında Başkanlığınin ilk haftasında yapacaklarının listesini de açıklayan Erdoğan, ilk kabine toplantısını cuma günü yapacağını açıkladı.

 

 

"CUMA NAMAZINDAN SONRA İLK KABİNEYİ TOPLAYACAĞIZ"

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: Bu gece, kabinemizi açıklayarak, yeni yönetim sistemimizin mimarisine uygun şekilde icraatlarımıza başlıyoruz. Yarın, devlet geleneğimize uygun şekilde önce Azerbaycan'a ve KKTC'ye ilk ziyaretlerimizi yapacak, çarşamba günü de NATO zirvesi için Brüksel'e gideceğiz.

Cuma günü, Hacıbayram Camii'nde kılacağımız cuma namazına müteakip, kabinemizin ilk toplantısını gerçekleştireceğiz. Yeni dönemi yine bizim alameti farikamız haline gelen reform ve yenilenmenin adımlarını inşallah kabinede atacağız.

 

 

KABİNE CUMA GÜNLERİ Mİ TOPLANACAK?

Erdoğan'ın sözleri, eski sistemde Pazartesi günü toplanan kabinenin bundan sonra da cuma günleri mi gerçekleştirileceği sorusunu akıllara getirdi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:58
  1. Azerbaycan
  2. Beştepe
  3. Bakanlar Kurulu
  4. Brüksel
  5. Başkan Erdoğan
  6. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanı kim oldu? Başkan Erdoğan yeni kabinede Dışişleri Bakanı kimi yaptı
    1. Dışişleri Bakanı kim oldu? Başkan..
    2. Yeni Kabine listesi son dakika olarak..
    3. Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Yeni..
    4. Bakanlıktan vergi borcunu ödemeyenlere..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yeni..
    6. Doktora 'eşek gibi bakacaksın' dedi ve..
    7. Flaş iddia! Mesut Özil bırakıyor
    8. Emine Erdoğan'dan ilk açıklama!
    9. Beşiktaş'a kötü haber!
    10. Tarihi törende misafirlere 'Abıhayat'..
    11. Çok oturanlarda ölüm riski
    12. Türkiye tarihinde bir ilk! 002 plakası..
    13. Yeni kabinede dikkat çeken Cuma..
    14. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi..
    16. Fatih Sönmez kimdir? Yeni kabinede..
    17. İbrahim Kalın kimdir? Yeni kabinede..
    18. Tarım işçilerini taşıyan minibüs..
    19. Erdoğan'ın yardımcıları son dakika..
    20. Hırvatistan İngiltere maçı hakemi kim? 
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Erdoğan için geldi! Böyle karşılandı
    Erdoğan için geldi! Böyle karşılandı
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Erdoğan için para basılacak
    Erdoğan için para basılacak
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!