Yeni istifa! CHP'den DP'ye geçecek CHP'de istifa depremleri devam ediyor. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın DSP'ye geçmesinin ardından, uzun süredir Bodrum'u yöneten Mehmet Kocadon da DP'ye geçecek.

CHP'de adaylık çekişmesinin yarattığı dalgalanma durulmuyor. Acar DSP'ye Marmaris'te Ali Acar, yeniden belediye başkan adayı gösterilmedi. Acar, rotayı DSP'ye çevirerek, bu partiden Marmaris Belediye Başkan adayı olacağını söyledi. Kocadon DP'ye Bodrum'da ise Mehmet Kocadon, yeniden aday gösterilmedi. Kocadon'un ne yapacağı ise merak konusuydu. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise “Kocadon arkadaşımızdır. Kendisiyle görüşüyoruz, görüşmeye devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı. Mehmet Kocadon, 2009'daki yerel seçimlerde DP'den aday olmuş ve seçimi kazanmıştı. Seçim sonrası CHP'ye katılmıştı. Acar ve Kocadon farklı partilerde Bu kararla iki CHP'li Ali Acar ve Mehmet Kocadon, farklı partilerden seçime katılacak. CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Marmaris Belediye Başkanı Acar, koltuğu için DSP'den seçime girecek, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise DP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak.

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