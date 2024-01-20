Yeni isim KAP'a bildirildi! Ünlü bankanın adı değişti

AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ, Adabank Anonim Şirketinin ticaret unvanının "Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi" olarak tescil işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimizin yüzde 70 oranında ve şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji AŞ'nin yüzde 29 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ tarafından; 'Adabank Anonim Şirketi'nin ticaret unvanının 'Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi' olarak tescili işleminin gerçekleştirildiği hususu şirketimize bildirilmiştir." ifadesine yer verildi.

AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ, Ahlatcı Holding’in bünyesinde yer alan bir şirkettir. Ahlatcı Holding, 7 farklı sektörde 49 şirket ve 5100 çalışanıyla faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur.

Holding’in halka açık olan Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. ve Enerya Enerji A.Ş. isimli iki şirketinin hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Ahlatcı Holding, Türkiye’nin altın üretimi ve ihracatı konusunda lider konumdadır.

Holding, 2019, 2022 ve 2023 yıllarında altın ihracatında birinci sırada yer almıştır. Holding, aynı zamanda kuyumculuk ve altın sektörlerinde Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri olarak bilinmektedir.

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Kaynak: Yeniçağ