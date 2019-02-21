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Yeni işe alınan sigortalılara üç aylık destek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifine göre, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:55
Yeni işe alınan sigortalılara üç aylık destek

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Komisyonda, “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu” kapsamında düzenlemeler içeren 3 maddenin teklif metninden çıkarılması dolayısıyla, teklifin adı, “Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olarak değiştirildi.

Söz konusu maddelere göre, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak.

Taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül 2014’ten sonraki kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek. Taşeron işçilere, 11 Eylül 2014’ten sonra imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kıdem tazminatı ödemeleri, sözleşmede aksi belirtilmemişse, taşeron işverene rücu edilmeyecek.


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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:55
  1. AK Parti milletvekilleri
  2. Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
  3. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
  4. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
  5. Taşeron işçi
  6. kıdem tazminatı
  7. taşeron şirket

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