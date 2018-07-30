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Yeni İPhone' modelleri sızdı

Teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansman tarihi yaklaştıkça, yeni iPhone modelleriyle ilgili sızıntı ve iddialar da artıyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:17
Yeni İPhone' modelleri sızdı

Apple'ın yeni iPhone X modeline dair yeni bir sızıntı daha gerçekleşti.

Teknoloji meraklıları bir süredir Apple'In yeni akıllı telefon modelleri iPhone 9 ve iPhone X Plus'ı bekliyor. Bu telefonları piyasada görmek için biraz beklemeleri gerekse de ilk görüntüsü internete sızdı

ÇERÇEVE YARI YARIYA İNCELİYOR

9to5Mac'te yer alan iddiaya göre, Apple yeni modellerde 'Full Active LCD'ye yer verecek.

Bu da cihazların çerçevesinin yarıyarıya küçülerek 0.5 milimetreye ineceği anlamına geliyor

YENİ iPHONE X'LERİN FİYATLARI SIZDI

Geçtiğimiz haftalarda şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialarda yeni iPhone modellerinin fiyatlarına da yer verildi.

Henüz resmiyet kazanmayan iddiaya göre, Apple ekran boyutları 5.8 inç ila 6.5 inç arasında değişen, farklı renk seçenekleri ve tasarım sürprizleri bulunan iPhone X’ları için 800 dolardan 1000 dolara kadar çıkacak bir fiyat aralığı belirledi.

Geçtiğimiz haftalarda teknoloji devinin iPhone X ile ilgili aldığı radikal kararı sızdıran teknoloji uzmanları yeni modelde mavi ve turuncu renk seçeneğine de yer verileceğini belirtti.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:17
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