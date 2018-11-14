Yeni iPad Pro Türkiye ücreti belli oldu

Apple’ın 30 Ekim’de tanıttığı tableti yeni iPad Pro Türkiye’de satışa çıktı. "Home" tuşu barındırmayan yeni iPad Pro, tam ekran tasarımına, düz kenara, yuvarlak köşelere, USB-C'ye ve Face ID'ye sahip. 11 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki boyutla gelen yeni iPad Pro, gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki renk ve 64 GB, 256 GB, 512 GB ile 1 TB olmak üzere 4 farklı depolama kapasitesi seçeneğiyle satılıyor.

Tabletin 11 inçlik modelinde inç başına 264 piksel (ppi) yoğunlukta 2388 x 1668 olan çözünürlük, 12.9 inçlik modelinde ise 2732 x 2048 piksel. 64 bit mimariye sahip A12X Bionic çip, Neural Engine ve tümleşik M12 yardımcı işlemci barındıran yeni iPad Pro, 10 saatlik pil ömrü sunuyor.

Türkiye satış fiyatı

En düşük modeli 5 bin 899 TL olan yeni iPad Pro’nun Türkiye satış fiyatı 14 bin 99 TL’ye kadar çıkıyor.