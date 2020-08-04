Yeni iMac'te kablosuz şarj teknolojisi detayı ortaya çıktı

Teknoloji devi Apple, her sene birbirinden farklı konsept ve fiyatla karşımıza çıkıyordu. Daniel Bautista tarafından oluşturulan konsept tasarım bir iMac ortaya çıktı.

Apple Silicon işletim sistemine sahip olacak olan yeni iMac, konsept tasarıma göre kablosuz şarj desteği ile birlikte gelecek. Daniel Bautista tarafından oluşturulan bu konsept tasarım, Apple’ın Pro Display XDR ve iPad Pro’dan esinlenerek tasarlayacağı ve daha ince çerçeve ve düz kenarlarla gelecek gibi görünüyor. Yeni tasarım ile birlikte daha modern ve yumuşak bir görüntü sağlanması planlanan iMac'in, 2012'den beri tasarımında bu denli bir değişiklik yapılmamıştı.

Konsept tasarım değişikliği klavye, fare ve mousepad'i de içeriyor

Yeni konsept ile birlikte Apple, beğeni toplayan chiclet tipi klavyesi Magic Keyboard'un tasarımında değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

"Yeni tasarım ile birlikte iMac'te kablosuz şarj teknolojisi yer alacak"

Tasarıma göre kablosuz şarj teknolojisi bulunacak olan iMac'te, kablosuz fare alt kısımda şarj edilebilecek.

Elbette tüm bu bilgiler, konsept tasarıma ait. Apple’ın nasıl bir özellik ve tasarım sunacağını görmek için 1 yıl kadar daha beklemek gerekiyor.