  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fetullah Gülen detayı! Danıştay saldırısı failinin babasından ilginç iddialar Zorunlu eğitim geliyor: Kamuda yapay zeka devrimi Son dönemde sayıları arttı: Elektrikli araçta bu hatalara dikkat Yok böyle bir maç! Filistin, FIBA ​​Asya Kupası ön elemeleri sayı rekorunu kırdı KAP açıklamasında yer almadı! Leao’nun sözleşmesinde özel madde İşte bu hiç beklenmiyordu! Tamı tamına 19 yaşında: Matias Siltanen için sürpriz hamle! Turgay Yazıcı’dan Soner Yalçın’a sert tepki: Abdülhamid Han’ı borçla mahkûm edemezsiniz!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Bitlisli kadınların asırlık yün mesaisi: Yayladan ipliğe ilmik ilmik emek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Bitlisli kadınların asırlık yün mesaisi: Yayladan ipliğe ilmik ilmik emek

Bitlis’in Hizan ilçesinde kadınlar, yaylalarda kırkılan koyunların yünlerini imece usulüyle işliyor. Geleneksel yöntemlerle temizlenip eğrilen yünler, zahmetli bir sürecin ardından ipe dönüştürülüyor.

#1
Foto - Bitlisli kadınların asırlık yün mesaisi: Yayladan ipliğe ilmik ilmik emek

Hizan'ın dağ yamacında kurulu Yenicik köyünde yaşayan kadınların yün mesaisi, sabahın erken saatlerinde yaylaya çıkmalarıyla başlıyor. Süt sağımının ardından koyunlardan elde edilen sütü kaplara, kırkılan koyunlardan elde edilen yünleri ise çuvallara dolduran kadınlar, ağır yükleri sırtlarında taşıyarak köyün yolunu tutuyor.

#2
Foto - Bitlisli kadınların asırlık yün mesaisi: Yayladan ipliğe ilmik ilmik emek

Köye getirilen yünler yıkanıp güneşte kurutulduktan sonra çubuklarla dövülerek kabartılıyor, ardından taraktan geçirilerek liflerinden ayrıştırılıyor ve yumuşatılıyor. Son olarak eğirme aletiyle tek tek ipliğe dönüştürülen yünler, çorap, namazlık, heybe ve halı yapımında kullanılıyor.

#3
Foto - Bitlisli kadınların asırlık yün mesaisi: Yayladan ipliğe ilmik ilmik emek

Teknolojinin günlük hayatın her alanına girmesine rağmen geleneksel yöntemlerden vazgeçmeyen kadınlar, yünü işleyerek hazırladıkları ürünleri ev ihtiyaçlarının yanı sıra çeyiz hazırlığında da değerlendiriyor.

#4
Foto - Bitlisli kadınların asırlık yün mesaisi: Yayladan ipliğe ilmik ilmik emek

BU BIR KÜLTÜRDÜR: Annesiyle birlikte yünleri ipe dönüştüren Gurbet Demir, yayladaki işlerinin sabahın erken saatlerinde başladığını söyledi. Yünleri köye getirdikten sonra uzun bir işlemden geçirdiklerini belirten Demir, şunları kaydetti: "Yaylada kırktığımız hayvanların yününü köye getirip yıkıyoruz. Kuruttuktan sonra taraktan geçirdiğimiz yünleri eğirme aracıyla ip yapıyoruz. Yünden çorap, namazlık, heybe, yatak, yastık ve halı yapıyoruz. Her şeyi yünle yapıyoruz. Yolumuz uzak olduğu için yünü getirirken zorlanıyoruz fakat çabalamazsan olmuyor. Yünle yapılan ürünleri günlük yaşamımızda kullanıyoruz. Herkese yün kullanmasını tavsiye ediyorum. Yünle yapılan yorgan, yastık ve döşek daha sağlıklı."

#5
Foto - Bitlisli kadınların asırlık yün mesaisi: Yayladan ipliğe ilmik ilmik emek

Geleneksel yöntemi gelecek nesillere aktarmak istediklerini anlatan Demir, "Bu yünlerin tamamını ihtiyacımız için kullanıyoruz. Bazen çeyizlere katmak için namazlık yapıyoruz. Gelinlere yatak ve yorgan yapıyoruz. Bu bir kültürdür. Bunu annemden öğrendim, annem de annesinden öğrenmiş. Zor ama bu kültürü kaybetmek istemiyoruz ve yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu. Yünü annesinden öğrendiği yöntemle işlediğini ifade eden Fadime Demir de "Zahmetli bir iş. Mesafe uzak olduğundan çocuklarım da zorlanıyor. Yünden ip yapmayı annemden öğrendim. Geleneksel yöntemler kullanıyoruz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail belasını buldu
Dünya

İsrail belasını buldu

Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail, belasını buldu.

Deniz Gül Galatasaray'da!
Spor

Deniz Gül Galatasaray'da!

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu milli forvet Deniz Gül transferinde mutlu sona ulaştı.

Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!
Gündem

Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, ekranları parselleyen kendi güruhunun kokuşmuşluğunu itiraf etti. Mesleğin sahtekarların eline düştüğünü belirten..
YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı
Gündem

YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan’a geçmey..
Yeni Partili belediye "Hayalet Araç" operasyonu: Şüphelilerin isimleri belli oldu!
Gündem

Yeni Partili belediye "Hayalet Araç" operasyonu: Şüphelilerin isimleri belli oldu!

Bolu'daki son operasyonda 23 şüphelinin ismi ve belediyedeki görevleri açıklandı.
Gerçekten bir anlaşmazlık mı, linç girişimi mi? Gaye Erkan iddialarının arkasında ne var?
Gündem

Gerçekten bir anlaşmazlık mı, linç girişimi mi? Gaye Erkan iddialarının arkasında ne var?

Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi Yönetimi’nin, eski Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’a noter aracılığıyla ihtar gönderdiği iddia edil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23