Bitlisli kadınların asırlık yün mesaisi: Yayladan ipliğe ilmik ilmik emek

BU BIR KÜLTÜRDÜR: Annesiyle birlikte yünleri ipe dönüştüren Gurbet Demir, yayladaki işlerinin sabahın erken saatlerinde başladığını söyledi. Yünleri köye getirdikten sonra uzun bir işlemden geçirdiklerini belirten Demir, şunları kaydetti: "Yaylada kırktığımız hayvanların yününü köye getirip yıkıyoruz. Kuruttuktan sonra taraktan geçirdiğimiz yünleri eğirme aracıyla ip yapıyoruz. Yünden çorap, namazlık, heybe, yatak, yastık ve halı yapıyoruz. Her şeyi yünle yapıyoruz. Yolumuz uzak olduğu için yünü getirirken zorlanıyoruz fakat çabalamazsan olmuyor. Yünle yapılan ürünleri günlük yaşamımızda kullanıyoruz. Herkese yün kullanmasını tavsiye ediyorum. Yünle yapılan yorgan, yastık ve döşek daha sağlıklı."