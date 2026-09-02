Yahudiler kız çocuklarına Barbie bebek almıyor! İşte sebebi...

Yahudi aileler, yetişkin vücut hatları ve açık kıyafetleri nedeniyle Barbie’yi mahremiyet anlayışlarına uygun bulmazken çocuklarına dini hayatı ve geleneksel aile değerlerini yansıtan “koşer oyuncaklar” almayı tercih ediyor. Peki Barbie'nin mucidi kim?

Youtuber Ruhi Çenet’in New York’taki Hasidik Yahudi topluluklarını konu alan belgeselinde, ailelerin kız çocuklarına Barbie bebek almadığı ve oyuncak seçimlerini büyük bir titizlikle yaptığı görüldü.

Temel gerekçe; Barbie’nin yetişkin kadın vücudunu belirgin biçimde yansıtması, açık ve moda odaklı kıyafetleriyle Hasidiklerin mahremiyet anlayışına uygun bulunmaması.

Hasidik bir toplulukta büyüyen yazar Emily Amrousi, çocukluğunda Barbie bebek sahibi olmasına izin verilmediğini anlatırken, bunun nedenini bebeğin belirgin yetişkin vücut hatları ve dini ölçülere göre açık sayılan kıyafetleri olarak açıklıyor. Aileler, bu özelliklerin kız çocuklarını ileride mahremiyet kurallarına aykırı giyinmeye özendirebileceğini düşünüyor.

Brooklyn’in Williamsburg semtindeki Satmar Hasidiklerine hizmet veren Wise Buys adlı mağaza, ürünlerini “koşer oyuncaklar” anlayışıyla seçiyor. Topluluk televizyon, video oyunları, Barbie ve birçok aksiyon figüründen uzak dururken çocuklara dinî hayatı öğreten alternatif oyuncaklar sunuluyor.

Bu mağazalarda çocuklar için minyatür sinagoglar, oyuncak Tevrat tomarları, Şabat sofrası setleri, geleneksel kıyafetli aile figürleri ve Yahudi bayramlarını anlatan oyunlar satılıyor. Oyuncakların aile, evlilik ve dini yaşam gibi topluluk değerlerini pekiştirmesi amaçlanıyor.

Bazı Ortodoks aileler Barbie’yi tamamen yasaklamak yerine bebeğin açık kıyafetlerini çıkararak uzun etekli ve vücudu örten giysiler giydiriyor. Bir hahama yöneltilen soruda da çocukların Barbie’lerini “tsniut”, yani mahremiyet kurallarına uygun giydirmesi olumlu karşılanıyor.

Peki bebek diye satılıp bütün mahremiyet kurallarını ihlal edici bir vücut formunda tasarlanan Barbie bebekleri dünyanın başına kim bela etti dersiniz?

Barbie’nin mucidi Ruth Handler, Polonya’dan ABD’ye göç etmiş Yahudi bir ailenin çocuğuydu. Bebeğe de kızı Barbara’nın adını verdi. Ve Yahudi Handler'in ürettiği Barbie bugün moda, makyaj, bireysellik, tüketim ve modern popüler kültürle özdeşleştirilirken Yahudiler bu bebekten uzak duruyor.