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Dünya ABD, İran’a yönelik saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı
Dünya

ABD, İran’a yönelik saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı

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ABD, İran’a yönelik saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı

ABD ordusu, İran’da Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere düzenlenen saldırı dalgasının sona erdiğini duyurdu.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, İran’daki Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik gerçekleştirilen saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda vurulan noktaların sayısı, kullanılan mühimmat, saldırıların yol açtığı hasar ve olası kayıplara ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. ABD’nin yeni bir saldırı planlayıp planlamadığına dair de bilgi verilmedi.

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