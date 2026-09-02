Fatih Tekke ayrılır ayrılmaz Trabzonspor'da yeni teknik adam kim olacak? Herkes bu sorunun cevabını arıyor...
Fatih Tekke'nin istifası sonrası artık yeni teknik adam için kollar sıvandı.
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Fatih Tekke'nin istifası sonrası artık yeni teknik adam için kollar sıvandı.
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen sona erdi. Bordo-mavililerde teknik direktör çalışmaları başlarken Antonio Conte'yle birlikte listede 6 isim yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Bordo-mavili takımın Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'la deplasmanda oynadığı maçın ardından Tekke istifa etmiş ancak yönetim kabul etmemişti.
Trabzonspor'dan dün yapılan açıklamada ise Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Fatih Tekke'nin vedasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Trabzonspor'un listesinde birçok isim yer alıyor.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre listede en dikkat çeken isim Antonio Conte. Napoli'den ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşmayan İtalyan teknik direktör şu anda boşta.
Trabzonspor'un belirlediği adaylar arasında bir diğer güçlü adayın ise son olarak Al Ittihad'ı çalıştıran Sergio Conceiçao olduğu belirtildi.
Daha önce Fenerbahçe'yi iki farklı dönemde görev yapan Vitor Pereira'yla birlikte Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ın da adaylar arasında olduğu, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'nın isimlerinin de değerlendirildiği aktarıldı.
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