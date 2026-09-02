Müthiş gelişmeyi duyurdular: Beşiktaş'ın kalecisi Nübel'e büyük onur...

Beşiktaş'ta harikalar yaratan Nübel'in bu sayede Alman milli takımının artık as kalecisi olarak düşünüldüğü ortaya çıktı... Zaten Dünya Kupası'na giden ancak Neuer'in arkasında kalan Nübel ile Almanların yeni hocası Jürgen Klopp'un bir görüşme yaptığı ve kendisini yeni dönemde birinci kaleci olarak düşündüğünü aktardığı iddia edildi.