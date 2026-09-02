Müthiş gelişmeyi duyurdular: Beşiktaş'ın kalecisi Nübel'e büyük onur...
Beşiktaş'ın eldiveni Nübel ile ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı...
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Beşiktaş'ın eldiveni Nübel ile ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı...
Beşiktaş'a sürekli oynamak ve Almanya Milli Takımının 1. kalecisi olmak için gelen Alexander Nübel, bu hayaline çabuk kavuştu.
Sezon başında geldiği siyah-beyazlılarda muhteşem bir başlangıç yapan 29 yaşındaki Alman eldivene güzel haber geldi.
Beşiktaş'ta harikalar yaratan Nübel'in bu sayede Alman milli takımının artık as kalecisi olarak düşünüldüğü ortaya çıktı... Zaten Dünya Kupası'na giden ancak Neuer'in arkasında kalan Nübel ile Almanların yeni hocası Jürgen Klopp'un bir görüşme yaptığı ve kendisini yeni dönemde birinci kaleci olarak düşündüğünü aktardığı iddia edildi.
Gelen bilgilere göre Klopp, UEFA Uluslar Ligi için 1-2 hafta içinde kadro açıklayacak. Bu kadroda sürprizlere yer verecek.
Kadro açıklaması için düzenleyeceği basın toplantısında da Nübel'in artık Almanya'nın birinci kalecisi olduğunu duyuracağı iddia edildi.
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