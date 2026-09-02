  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eğri minareli camideki sıra dışı gizemli çanakların sırrı çözüldü: Çok konuşulan sırra bakın neymiş Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklardı: İsrail'den çekinip 'kendimiz yapacağız' diyerek duyurdular İbret olsun ve uzak durun! Madde bağımlılığı anketinde çarpıcı sonuçlar Eğri minareli Sivas Ulu Cami'de restorasyon: Yeşil çanakların sırrı çözüldü Renault'tan LFP bataryalı Scenic E-Tech: İşte fiyatı ve özellikleri! Akrepler zehirleri için yetiştiriliyor! Samsun’da sıra dışı merkez
Spor
6
Yeniakit Publisher
Müthiş gelişmeyi duyurdular: Beşiktaş'ın kalecisi Nübel'e büyük onur...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Müthiş gelişmeyi duyurdular: Beşiktaş'ın kalecisi Nübel'e büyük onur...

Beşiktaş'ın eldiveni Nübel ile ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı...

#1
Foto - Müthiş gelişmeyi duyurdular: Beşiktaş'ın kalecisi Nübel'e büyük onur...

Beşiktaş'a sürekli oynamak ve Almanya Milli Takımının 1. kalecisi olmak için gelen Alexander Nübel, bu hayaline çabuk kavuştu.

#2
Foto - Müthiş gelişmeyi duyurdular: Beşiktaş'ın kalecisi Nübel'e büyük onur...

Sezon başında geldiği siyah-beyazlılarda muhteşem bir başlangıç yapan 29 yaşındaki Alman eldivene güzel haber geldi.

#3
Foto - Müthiş gelişmeyi duyurdular: Beşiktaş'ın kalecisi Nübel'e büyük onur...

Beşiktaş'ta harikalar yaratan Nübel'in bu sayede Alman milli takımının artık as kalecisi olarak düşünüldüğü ortaya çıktı... Zaten Dünya Kupası'na giden ancak Neuer'in arkasında kalan Nübel ile Almanların yeni hocası Jürgen Klopp'un bir görüşme yaptığı ve kendisini yeni dönemde birinci kaleci olarak düşündüğünü aktardığı iddia edildi.

#4
Foto - Müthiş gelişmeyi duyurdular: Beşiktaş'ın kalecisi Nübel'e büyük onur...

Gelen bilgilere göre Klopp, UEFA Uluslar Ligi için 1-2 hafta içinde kadro açıklayacak. Bu kadroda sürprizlere yer verecek.

#5
Foto - Müthiş gelişmeyi duyurdular: Beşiktaş'ın kalecisi Nübel'e büyük onur...

Kadro açıklaması için düzenleyeceği basın toplantısında da Nübel'in artık Almanya'nın birinci kalecisi olduğunu duyuracağı iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik güçlerine saldırdı: Dürzi Hikmet’i kaşıntı tuttu
Dünya

İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik güçlerine saldırdı: Dürzi Hikmet’i kaşıntı tuttu

Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde Dürzilerin bir kısmının lideri, İsrail destekli Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı gruplar, kentin baz..
Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!
Gündem

Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, ekranları parselleyen kendi güruhunun kokuşmuşluğunu itiraf etti. Mesleğin sahtekarların eline düştüğünü belirten..
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı!
Gündem

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı!

Küresel siyasete yön veren dev zirvede Türkiye'nin milli duruşunu temsil eden heyet göz doldururken, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yeni imajı..
Yeni Partili belediye "Hayalet Araç" operasyonu: Şüphelilerin isimleri belli oldu!
Gündem

Yeni Partili belediye "Hayalet Araç" operasyonu: Şüphelilerin isimleri belli oldu!

Bolu'daki son operasyonda 23 şüphelinin ismi ve belediyedeki görevleri açıklandı.
Başkan Erdoğan'dan Bişkek'te kritik görüşme
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Bişkek'te kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesİ'ne gitti. Başkan Erdoğan burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ali..
‘Yeni Parti kurmak turşu kurmaya benzemez! Helal parayla zor iştir’ demişti! Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye cevap
Gündem

‘Yeni Parti kurmak turşu kurmaya benzemez! Helal parayla zor iştir’ demişti! Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye cevap

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Muharrem İnce'nin "Yeni parti kurmak, turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23