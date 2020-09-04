Yeni ihracatçılarımızdan önemli başarı

Albayrak, Twitter paylaşımında ayrıca ağustos ayında ihracata başlayan bin 307 şirketin de 110.2 milyon dolarlık dış satım yaptığına dikkat çekti. Geçen ay Türkiye’nin ihracatının 12 milyar 463 milyon doları bulduğunu hatırlatan Albayrak, “Başarılarımızın devamı gelecek” ifadesini kullandı. “İlk 8 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 90 olduğunu da kaydeden Albayrak, “İnşallah bu oranı daha da yukarı taşıyacağız” diye ekledi.

Öte yandan ekonomiye duyulan güven artıyor. Ağustosta reel sektör güven endeksinin 106.2’yi, hizmet sektörü güven endeksinin 70.5’i, perakende ticaret sektörü güven endeksinin 94.9’u bulması olumlu yankı uyandırıyor. Rakamlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Albayrak, her platformda “Gücümüzü ülke için çalışan, üreten milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez” diyor.