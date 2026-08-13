Plastiği denize taşıyorlar Akdeniz’i kirletenler nehirlermiş!

Güven, sözlerini, "Önce kirliliğin kaynağını bilimsel olarak kesin şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Denizden plastik toplamak bana hastalığın semptomlarıyla mücadele etmek gibi geliyor. Asıl yapılması gereken hastalığın nedenini ortadan kaldırmak." diyerek tamamladı. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü Fatih Ekmekçi, önceki gün yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren Adana, Antalya, Muğla, Mersin, Hatay ve Gaziantep'te denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliğine karşı yapılan seri denetimlerde 52 tesise 118 milyon 211 bin 499 lira ceza kesildiğini, 19 tesisin faaliyetten men edildiğini söylemişti.