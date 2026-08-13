Avrupa'da Patriot Krizi!

Almanya Frene Bastı: "Sınırlarımıza Ulaştık" Ukrayna'nın en büyük askeri finansörlerinden biri olan Almanya da havlu atan ülkeler kervanına katıldı. Bugüne kadar Kiev'e çok sayıda Patriot sistemi ve füze hibe eden Berlin yönetimi, artık kendi ulusal güvenliğini ve NATO yükümlülüklerini riske atmamak adına yardımları kesmek zorunda kaldı. Almanya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey kurmaylarından Tuğgeneral Jürgen Schrödl'ün, geçtiğimiz ay Ankara'da gerçekleştirilen kritik NATO zirvesinin hemen ardından Berlin'de katıldığı bir panelde yaptığı, "Burada gerçekten sınırlarımıza ulaşıyoruz." şeklindeki itirafı, Avrupa'nın içinde bulunduğu çıkmazı net bir şekilde ortaya koydu.