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Avrupa'da Patriot Krizi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa'da Patriot Krizi!

Rusya-Ukrayna savaşında beş yıl geride kalırken, Batı'nın Kiev'e yönelik hesapsız silah yardımları Avrupa'yı adeta savunmasız bıraktı. ABD medyası, Avrupa ülkelerinin Patriot stoklarının tükenme noktasına geldiğini ve sevkiyatların tamamen durduğunu duyurdu. Rusya ve Ukrayna arasında tam beş yıldır devam eden çatışmalar, Avrupa'nın askeri ve lojistik kapasitesini iflasın eşiğine getirdi. Bu süreç boyunca Kiev yönetimine milyarlarca dolarlık askeri yardım akıtan ve özellikle F-16 ile Patriot hava savunma sistemlerini bölgeye yığan Avrupa başkentleri, artan küresel krizler karşısında kendi silah ambarlarının boşalmasıyla büyük bir şok yaşıyor.

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Foto - Avrupa'da Patriot Krizi!

ABD Medyası Duyurdu: Sistem Tıkandı ABD merkezli yayın organı Politico'nun paylaştığı çarpıcı rapor, Batı cephesindeki çaresizliği gözler önüne serdi. Habere göre; Avrupa ülkelerindeki Patriot füze stoklarının adeta dibi görmesi ve küresel ölçekte tırmanan gerilimler, Ukrayna'ya yapılan savunma sevkiyatlarını durma noktasına getirdi. Kiev yönetimi, Rus füzelerine karşı acil olarak yüzlerce önleme sistemi arayışına girse de müttefiklerin kapıları artık yüzüne kapanıyor. Öte yandan ABD ile İran arasında bir türlü dinmeyen gerilimin küresel tedarik zincirini sekteye uğratması, dünya genelindeki tüm silah sevkiyatlarını kilitlemiş durumda.

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Foto - Avrupa'da Patriot Krizi!

"Rusya Bir Haftada, Batı'nın Aylarca Verdiğinden Fazlasını Atıyor" Avrupa'nın önde gelen devletleri, ellerinde Ukrayna'ya gönderebilecek yeterli kapasitede füze kalmadığını artık açıkça itiraf ediyor. Kiev cephesindeki dramatik tabloyu ise eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov'un geçtiğimiz hafta sarf ettiği şu sözler özetliyor: "Son birkaç aydır Rusya, ortaklarımızdan aylarca aldığımızdan çok daha fazla füzeyi bize sadece bir hafta içinde fırlatıyor."

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Foto - Avrupa'da Patriot Krizi!

Almanya Frene Bastı: "Sınırlarımıza Ulaştık" Ukrayna'nın en büyük askeri finansörlerinden biri olan Almanya da havlu atan ülkeler kervanına katıldı. Bugüne kadar Kiev'e çok sayıda Patriot sistemi ve füze hibe eden Berlin yönetimi, artık kendi ulusal güvenliğini ve NATO yükümlülüklerini riske atmamak adına yardımları kesmek zorunda kaldı. Almanya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey kurmaylarından Tuğgeneral Jürgen Schrödl'ün, geçtiğimiz ay Ankara'da gerçekleştirilen kritik NATO zirvesinin hemen ardından Berlin'de katıldığı bir panelde yaptığı, "Burada gerçekten sınırlarımıza ulaşıyoruz." şeklindeki itirafı, Avrupa'nın içinde bulunduğu çıkmazı net bir şekilde ortaya koydu.

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Foto - Avrupa'da Patriot Krizi!

Kiev'in Son Çaresi: 'Freyja' Batı'dan umudunu kesmek üzere olan Ukrayna, kendi imkanlarıyla geliştirdiği 'Freyja' adlı yerli hava savunma sistemini sahaya sürebilmek için adeta zamanla yarışıyor. Ancak uzmanlar; bu yeni balistik füze savunma sisteminin mevcut krizde aktif bir rol üstlenebilmesi için çok ciddi mühendislik çalışmalarına, kapsamlı testlere ve devasa yatırımlara ihtiyaç duyduğunu, dolayısıyla bunun kısa vadede bir kurtuluş reçetesi olamayacağını vurguluyor.

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