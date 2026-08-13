Avrupa'da Patriot Krizi!
Rusya-Ukrayna savaşında beş yıl geride kalırken, Batı'nın Kiev'e yönelik hesapsız silah yardımları Avrupa'yı adeta savunmasız bıraktı. ABD medyası, Avrupa ülkelerinin Patriot stoklarının tükenme noktasına geldiğini ve sevkiyatların tamamen durduğunu duyurdu. Rusya ve Ukrayna arasında tam beş yıldır devam eden çatışmalar, Avrupa'nın askeri ve lojistik kapasitesini iflasın eşiğine getirdi. Bu süreç boyunca Kiev yönetimine milyarlarca dolarlık askeri yardım akıtan ve özellikle F-16 ile Patriot hava savunma sistemlerini bölgeye yığan Avrupa başkentleri, artan küresel krizler karşısında kendi silah ambarlarının boşalmasıyla büyük bir şok yaşıyor.