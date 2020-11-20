'Yeni hizmetleri yaşama geçiriyoruz'

Faiz hassasiyeti olan yatırımcılara hitap eden Albaraka Türk’ün dijitalleşme hamleleri devam ediyor. Genel Müdür Melikşah Utku, bu hamlelerle müşterilerinin hayatlarını kolay kılmayı amaçladıklarına işaret etti.

Pandemi itici güç

Utku, dijitalleşmenin finans dahil tüm sektörlerde büyük bir değişim ve dönüşüme neden olduğunu kaydetti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin dijitalleşme konusunda itici bir güç görevi gördüğünü belirten Utku, “Bu etkiler, müşterilerin ihtiyaçlarında ve davranışlarında köklü değişimler meydana getirirken bankaların da iş yapış biçimlerinde değişikliğe gitmelerini bir zorunluluk haline getirdi” dedi.

Nakit kullanımı azaldı

Covid-19’un etkisiyle nakit kullanımın azaldığının; bankaların dijital ödeme sistemlerine ilginin arttığının altını çizen Utku, “Bu gerçeği görüyor ve sahip olduğumuz ekosistemle, yeni nesil bankacılık hedefiyle pek çok yeni hizmet ile uygulamayı hayata geçirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Fintekler öne çıkacak

Utku, “Bankacılık sektöründe fintekler ve üçüncü partilerle iş birlikleri geleceğin rotasını çizecek. Biz de Albaraka Türk olarak bu farkındalıkla insha Ventures çatısı altında finteklerle el ele veriyor ve ilklerin bankası olmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hızlı toparlandık

Ekonomiyi de yorumlayan Utku, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi nedeniyle iktisadi faaliyetteki ani duruş, ikinci çeyrekte ülkemizin yüzde 9.9 küçülmesine yol açtı. Haziran ayından sonra karantina önlemlerinin gevşetilmesi, kredi aktarım mekanizmasının güçlü bir şekilde çalışması, özellikle konut ve taşıt başta olmak üzere düzenlenen kampanyalar neticesinde yurt içinde hızlı bir toparlanmaya şahit olduk. Öbür taraftan son birkaç yılda bize çok ciddi katkı sağlayan turizm sektöründen bu sene iktisadi manada çok ciddi bir katma değer beklememek gerekiyor. Ancak -hizmetler hariçekonominin lokomotifi olan sektörlerde görülen hareketlilik ve toparlanma hızı Türkiye’yi büyüme tarafında yeniden pozitif tarafa atabilir.”

Enerji açığımız kapanacak

İlaveten Türkiye’nin enerji arama tarama faaliyetlerine değinen Utku, şu görüşleri paylaştı: “Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın ana karaya taşınarak kullanıma başlanması için 3-4 yıllık bir periyottan söz edilse de faydalarını daha öncesinde de muhtemelen görmeye başlayacağız. Yenileme dönemi gelen doğal gaz anlaşmalarında sahip olduğumuz bu rezerv bize çok ciddi bir pazarlık kozu olarak geri dönecektir. Ayrıca yeni keşfe dair bulguların daha büyük rezerv alanlarının varlığına da işaret etmesi gelecek açısından umut verici bir gelişme olarak ön plana çıkıyor. Tüm bu güzel gelişmelerin yanında şunu da belirtmek gerekir ki Trakya açıklarında bulunan doğal gaz, Türkiye’nin 7 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek boyutta. Dolayısıyla doğal gaz keşfinin gelecek vaat eden bir başlangıç olduğunu ancak ülkemizin enerji sorununu kökten çözebilmek için yeni keşiflere odaklanması gerektiği kanısındayız.”