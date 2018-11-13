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Yeni hedef: Uzaklarda arama

Eşsiz doğasıyla, tarihi mekanlarıyla ilk uygarlıkların doğup geliştiği Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunan Gaziantep, geçen yıl “Şimdi Gaziantep’e Gelme Zamanı” kampanyası kapsamında lezzet başkentine bir milyon misafiri ağırlarken, 3.5 milyon kişi de hayvanat bahçesini ziyaret etti.

13 Kasım 2018 Salı 09:59
Yeni hedef: Uzaklarda arama

Bugünlerde, “Uzaklarda Arama” adlı kampanyasına odaklanan şehir, “Uzaklarda arama, eşsiz tadıyla Gaziantep mutfağı burada, Dünya’nın en büyük mozaik müzesi Zeugma Antik Kenti burada, Dünya’nın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü, Türkiye’nin ise en büyüğü olan Hayvanat Bahçesi burada, Türkiye’nin ilk Safari Parkı burada” diyerek, iç turizmi hareketlendirecek.

Hayvanat bahçesi Avrupa’nın üçüncü büyüğü

Sadece Gaziantep’e değil tüm bölgeye ve Türkiye’ye hizmet eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yılda 3,5 milyon ziyaretçisiyle şehrin gözbebeği oldu. Burç Ormanı içerisine kurulan Dünya’nın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü, Türkiye’nin ise en büyüğü olan Hayvanat Bahçesi, Ziyaretçiler, bin dönümlük bir alanda kurulan hayvanat bahçesi içerisinde bulunan tren ve nostaljik faytonla, hayvanat bahçesinin tamamını kolayca gezme fırsatı buluyor.

Türkiye’de ilk: Safari Park

Doğurganlık, hijyenik ve çeşitlilik kategorisinde dünyada önde gelen hayvanat bahçesinde, Türkiye’nin ilk Safari Parkı, 150 dönüm arazi üzerine inşa edildi. 25 türden yaklaşık 250 hayvan, serbestçe dolaştıkları doğal ortamlarında görülen park, ziyaretçilerine Afrika’ya gitmeye gerek kalmadan safari imkanı sunuyor. Parkta, kızıl geyik, alageyik, ceylan, karaca, dağ keçisi, tibet öküzü, manda, deve, kanguru, lamalar, deve kuşu, zebra gibi bir arada yaşayabilen hayvanlar, doğal ortamlarına kavuştu. Safari Parkı vatandaşlar, özel tasarlanan araçlara binerek, arada tel örgüler olmadan görme fırsatı buluyor.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 09:59
  1. Zeugma Antik Kenti
  2. Safari Parkı
  3. Hayvanat Bahçesi
  4. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi
  5. Burç Ormanı

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