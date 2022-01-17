Yeni hedef Özbekistan mı? Dikkat çeken atışma!

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun, Özbekistan’a dair yaptığı son açıklamada ''Özbekistan’ın her şeyden önce Kazakistan’daki olaylardan ders alması gerek'' dedi. Bu sözlere Özbekistan'dan yanıt gecikmedi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ''Geçen gün bazı devletlerin liderleri tarafından Özbekistan’ın Kazakistan’da yaşananlardan ders alması gerektiğine dair asılsız açıklamalar yapıldı. Bölgedeki durumu, güvenliğine yönelik tüm zorlukları ve tehditleri yakından takip ediyoruz. Herhangi bir tehdide uygun şekilde yanıt vermek için gerekli tüm potansiyele ve güce sahibiz'' dedi.

'Dış güçler' mesajı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) olağanüstü zirvesinde yaptığı konuşmada, ''Özbekistan’ın her şeyden önce Kazakistan’daki olaylardan ders alması gerektiğini'' söylemişti. Ayrıca Lukaşenko, “dış güçlerin” Özbekistan’daki durumu istikrarsızlaştırabileceğini de dile getirmişti.

Özbekistan üye değil

KGAÖ, son olarak Kazakistan'daki olaylar üzerine bu ülkeye gitmişti. Belarus da Kazakistan'a asker gönderen ülkelerden biriydi. Özbekistan ise KGAÖ üyesi değil.