Yeni Havalimanı'nın açılış tarihi ertelendi mi? Başkan Erdoğan o iddiaları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gitmeden önce açıklama yaptı. Açıklama sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, 29 Ekim'de faaliyete girmesi planlanan ancak 'açılışı 31 Aralık'a ertelendi' şeklinde iddialar ortaya atılan Yeni Havalimanı hakkında çıkan dedikodulara açıklık getirdi.

AÇILIŞ TARİHİ 29 EKİM'DİR

Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak, "Ben şimdi bunu sizden duyuyorum. Öyle bir şey yok. Dün zaten oradaydım. Tekraren arkadaşlarımıza sordum. 29 Ekim’de inşallah açılışını yapacağız. Ama nedir? Peyderpey iniş kalkışlarda THY’nin İGA ile yapacağı görüşmeler çerçevesinde olacaktır. Bir anda Atatürk havalimanı devreden çıkmayacak bir geçiş süreci var. 29 Ekim oranın açılış tarihidir. Test çalışmalarını Teknofest’te yaptık. Bir defa terminal binası her şeyiyle hazır durumda. Pist gayet güzel." dedi.